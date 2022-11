Demon Slayer: auguri a Tengen Uzui nel nuovo video promozionale di Shueisha

Nel corso della seconda stagione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Tanjiro e compagni hanno avuto l’opportunità di collaborare con uno dei nove pilastri, prendendo parte ad una pericolosa missione nel quartiere a luci rosse. L’Hashira in questione è Tengen Uzui, e Shueisha ha voluto celebrare il suo compleanno con uno speciale video.

Presentato da subito come un personaggio egocentrico e piuttosto stravagante, in realtà Uzui si è rivelato un cacciatore di demoni incredibilmente leale e pronto a sacrificarsi pur di salvare le proprie mogli, rimaste vittime dei pericoli presenti del quartiere, e i suoi nuovi alleati, la squadra di Tanjiro. Dimostratosi un incredibile combattente, con abilità ben oltre l’ordinario, che riguardano la sfera delle onde sonore, e con un design originale e ben caratterizzato, Uzui, perfetta contrapposizione a Rengoku, è riuscito a scalare in fretta le classifiche dei migliori personaggi della serie di Gotoge.

Per celebrarlo, e festeggiare il suo compleanno, il 31 ottobre 2022 Shonen Jump ha pubblicato il video riportato in cima alla notizia. Animando alcune delle scene più iconiche dell’Hashira, prese direttamente dal manga, la casa editrice ha confezionato un omaggio perfetto per ricordare un personaggio così potente quanto rimpianto nell’universo dei cacciatori di demoni. Fateci sapere come di consueto qual è la vostra opinione sul video lasciando un commento qui sotto.