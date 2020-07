Demon Slayer: l'autrice lascia un messaggio ai fan nel volume 21 del manga

Il manga di Demon Slayer si è ormai concluso da più di un mese, rivelandosi uno dei più grandi successi commerciali degli ultimi anni. La distribuzione dei Volumi però non è stata ancora completata ed oggi, con la pubblicazione del numero 21 (su 23 totali), è stato mostrato il bellissimo messaggio scritto dall'autrice Koyoharu Gotouge.

La mangaka ha infatti deciso di ringraziare personalmente i fan, includendo un breve paragrafo all'interno del tankobon: "Ciao ragazzi, sono Gotouge. Siamo entrati nel 2020 e le ultime news non sono certo positive, visto che molti di noi sono ancora obbligati a stare casa. Come state voi? Spero bene! Sin dall'inizio della serializzazione non c'è stato un giorno tranquillo, ma alla fine sono riuscita a completare il lavoro! Sono sicuro che molti di voi si sentano allo stesso modo adesso! Voglio approfittarne per ringraziarvi e per darvi un consiglio: non mollate mai! Perseverate e cercate di essere felici!".

Il messaggio è stato scritto qualche mese fa, e di conseguenza sono presenti diversi riferimenti alla quarantena e al Coronavirus. In tutti i casi i fan si sono detti felici, e non vedono l'ora di poter mettere le mani sugli ultimi due Volumi della serie.

E voi cosa ne pensate? Avete già completato la lettura? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che il Volume 7 di Demon Slayer è attualmente disponibile in Italia e che il prossimo, il numero 8, arriverà il prossimo 8 luglio.