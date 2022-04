Demon Slayer, l'autrice realizza un'illustrazione di Tanjiro per lo spettacolo teatrale

La seconda stagione di Demon Slayer si è conclusa da un pò ormai, e i fan sono già in astinenza delle avventure di Tanjiro e dei suoi compagni. Demon Slayer 2 è un capolavoro di animazione, senza se e senza ma, grazie all'incredibile lavoro di studio Ufotable.

Dopo il termine dell'arco narrativo del Distretto a Luci Rosse, molti cosplayer hanno vestito i panni di Gyutaro di Demon Slayer 2, certificandolo come uno dei demoni più apprezzati della serie. In attesa della terza stagione, in Giappone esordirà quest'estate la nuova opera teatrale di Demon Slayer, uno spettacolo di genere Noh-Kyogen che adatterà il manga.

Il Noh-Kyogen è un genere teatrale giapponese che mescola, appunto, il Noh, che è una rappresentazione drammatica caratterizzata dall'uso delle maschere e della danza, e il Kyogen, un genere teatrale più vicino alla commedia che mette al centro della rappresentazione il dialogo. Solitamente, i due generi vengono messi in scena in atti separati.

Per pubblicizzare lo spettacolo, l'autrice del manga di Demon Slayer Koyoharu Gotouge ha realizzato un'illustrazione di Tanjiro, vestito con i classsici indumenti delle rappresentazioni Noh su uno sfondo giallo. L'opera verrà messa in scena in Giappone al Tokyo Ginza Six Noh Theater dal 26 al 31 luglio, per poi approdare all'Osaka's Ohtsuki Noh Theater a dicembre.