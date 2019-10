Demon Slayer si avvicina a ONE PIECE! The Promised Neverland terzo ma distante

Demon Slayer è stato un vero e proprio uragano negli scorsi mesi. L'anime di Ufotable ha dato nuova linfa al manga, portando un numero spropositato di nuovi lettori. Proprio per questo, da ormai diversi mesi, i volumi di Demon Slayer sono diventati sempre più venduti permettendo alla serie di poter rivaleggiare con ONE PIECE sul 2019.

Come ogni mercoledì, l'azienda Oricon rivela alcuni dettagli sulle vendite dei volumi singoli e del conteggio generale dei manga pubblicati. La settimana che va dal 30 settembre al 6 ottobre ha riservato però non poche sorprese: come potete vedere dall'immagine in calce, ONE PIECE ha venduto un totale di 1.252.499 copie, divise tra il nuovo tankobon 94 e i pochi recuperi dei tanti volumi precedenti.

Ma la nota più sensazionale è quella di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, il quale ha sì messo in vendita il volume 17, ma ha anche continuato la sua marcia inarrestabile nella vendita dei precedenti 16 volumi, portando il totale della serie a una vendita settimanale stratosferica di 1.114.530 copie.

Lontano invece The Promised Neverland: il manga ha già beneficiato dei riscontri positivi dell'anime nei primi mesi dell'anno, pertanto si attesta al terzo posto con 280.258 copie vendute, anche grazie al volume 16 arrivato ora nelle librerie. A chiudere la top 5 vediamo Spy x Family con 133.025 copie e Jujutsu Kaisen con 107.988 copie. Quest'ultimo, nonostante la giovane età, è già riuscito a superare in vendite titoli come Food Wars - Shokugeki no Soma e Black Clover, almeno nel breve periodo.

La gara per il primo posto come titolo più venduto del 2019 è ancora aperta.