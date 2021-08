Demon Slayer: Bandai presenta una straordinaria replica della katana di Zenitsu

Demon Slayer ha stravolto il mondo dell'animazione giapponese, diventando in breve tempo uno dei franchise più remunerativi dell'epoca moderna del settore. In attesa del ritorno dell'anime con la seconda stagione prevista per il periodo autunnale, è stata annunciata la replica della katana di Zenitsu.

Realizzata da Bandai Namco la spada in questione è stata presentata tramite il video, piuttosto dettagliato, che trovate in cima alla pagina. È stato mostrato ogni aspetto della katana, dall'elsa ben realizzata, con tanto di pulsante per far ripetere molte delle frasi più iconiche del giovane ammazzademoni, fino ai dettagli della lama stessa, caratterizzata da un colore nero e una saetta che si propaga al centro.

Un oggetto indicato per i grandi appassionati e per i collezionisti che possono già preordinarla da un prezzo di 13200 yen, circa 100 euro, dal sito ufficiale dell'azienda, e riceverla a dicembre 2021. Come riportato nelle specifiche, e mostrato nel video, la spada conterrà circa 60 suoni e battute prese direttamente dall'anime di Ufotable. È stata la stessa Funimation, che detiene i diritti della serie negli Stati Uniti, a condividere la notizia tramite il post che trovate in calce.

Per concludere ricordiamo che Demon Slayer ha vinto un altro prestigioso premio in Giappone, e vi lasciamo ad una magnifica statua dedicata ad Inosuke.