Demon Slayer: la battaglia tra Tanjiro e Rui nell'ultima infuocata figure da 400 euro

Demon Slayer è uno dei titoli più straordinari degli ultimi anni, una serie che è riuscita nell'ardua impresa di scavalcare traguardi finora impensabili. Come se non bastasse, il merchandising legato al gioiellino di Koyoharo Gotouge sta continuando ad alzare il ritmo con modellini in scala sempre più epici.

Nonostante il mondo sia nel bel mezzo di una pandemia globale, le fumetterie in Giappone sono state prese d'assalto dai fan nel vano tentativo di portare a casa una copia del volume 23 di Demon Slayer. Negli ultimi giorni sono infatti emerse foto e report giornalistici di file lunghissime, anche di svariate decine di metri, per tentare di acquistare l'ultimo numero del manga. I negozianti, in molti casi, hanno dovuto costringere i lettori ad acquistare una singola copia per permettere a più persone possibili di comprare il tankobon. Dopotutto, stando agli ultimi report di NHK, Demon Slayer è un franchise che vale ormai miliardi di euro.

Ad ogni modo, recentemente Fantasy e Jianke Studio hanno collaborato per dare luce a un nuovo modellino in scala, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, dedicato alla battaglia finale tra Tanjiro e Rui. La statuetta in questione, disponibile in edizione limitata in due varianti, è già preordinabile tramite il link alla fonte alla modica cifra di 293 euro per la versione in scala 1/8 e 375 euro per quella in 1/6. La cifra è tuttavia destinata a salire con le spese di spedizione.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo modellino, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.