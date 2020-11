Demon Slayer batte Frozen e Your Name, è nella top 3 dei film più visti in Giappone

È diventato il manga dei record, poi l'anime dei record. Ora anche nelle sale giapponesi sta facendo faville, così tanto che il governo giapponese si è congratulato con lui. Non ha bisogno di presentazioni, il titolo in questione è Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba che ha ormai catturato tutti i nipponici, di ogni età e sesso.

Demon Slayer: Infinity Train ha fatto boom di incassi nelle sale e di conseguenza sta scalando varie classifiche. Tra queste la più importante è sicuramente quella dei film che hanno incassato di più in Giappone. Dopo aver superato Harry Potter, Demon Slayer ha di nuovo messo il turbo e, con i nuovi incassi, è diventato il terzo film più visto di sempre in Giappone.

In 39 giorni ha superato infatti Frozen della Disney e Your Name di Makoto Shinkai, piazzandosi al terzo posto con un incasso totale di 25,9 miliardi di yen. Ma è solo questione di tempo prima che raggiunga il secondo posto dato che Titanic attualmente è fermo a 26,2 miliardi di yen. Il vero obiettivo di Demon Slayer: Infinity Train è indubbiamente La Città Incantata, film leggendario dello Studio Ghibli che incassò 30,8 miliardi di yen in Giappone.

Riuscirà Demon Slayer: Infinity Train a diventare il film più visto di tutti i tempi in Giappone?