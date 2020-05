Demon Slayer batte ONE PIECE nella top 10 dei volumi più venduti del primo semestre 2020

Demon Slayer ha battuto tanti record di ONE PIECE, ma non si vuole fermare. Con la classifica Oricon di metà anno, che riprende i volumi venduti tra fine novembre 2019 e metà maggio 2020, dobbiamo assistere a uno scenario radicalmente cambiato. Vediamo la top 50 dei volumi più venduti di questo semestre editoriale appena concluso.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 18 - 3.035.555 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 19 - 2.829.174 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 01 - 2.267.744 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 12 - 2.237.092 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 11 - 2.234.515 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 14 - 2.233.412 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 13 - 2.223.961 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 07 - 2.223.867 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 08 - 2.218.826 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 09 - 2.216.999 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 02 - 2.211.701 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 10 - 2.209.598 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 15 - 2.194.060 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 03 - 2.192.013 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 04 - 2.175.936 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 05 - 2.167.490 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 06 - 2.166.372 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 16 - 2.155.356 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 17 - 2.113.520 ONE PIECE 95 - 1.955.897 ONE PIECE 96 - 1.688.363 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 20 - 1.086.350 L'Attacco dei Giganti 30 - 911.246 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 20 Special Edition - 904.092 Kingdom 56 - 811.819 Kingdom 57 - 754.869 The Promised Neverland 17 - 676.906 My Hero Academia 25 - 674.993 SPYxFAMILY 3 - 674.384 L'Attacco dei Giganti 31 - 638.683 The Quintessential Quintuplets 13 - 637.657 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Fanbook - 632.976 Un Marzo da Leoni 15 - 575.425 One-Punch Man 21 - 566.019 My Hero Academia 26 - 554.632 Haikyu!! 41 - 552.987 The Promised Neverland 18 - 548.746 Vita da Slime 13 - 527.276 Silver Spoon 15 - 526.447 Detective Conan 97 - 520.769 Wotakoi 8 - 505.815 Doraemon 0 - 479.542 Haikyu!! 42 - 460.138 The Quintessential Quintuplets 12 - 457.639 Vita da Slime 14 - 423.943 Black Butler 29 - 422.568 SPYxFAMILY 2 - 406.928 SPYxFAMILY 1 - 399.891 World Trigger 21 - 364.518 Kusuriya no Hitorigoto 6 - 359.372

Come si può notare, per la prima volta nella sua storia ONE PIECE non appare neanche nella top 10 dei volumi più venduti. Demon Slayer è stato talmente invasivo da conquistare la top 19 al completo e se il volume 20 non fosse stato ritardato dal Coronavirus avremmo potuto vedere una top 20 completamente col suo nome.

Una volta tolti tutti i volumi di Demon Slayer possiamo osservare l'andamento di altri manga famosi come L'Attacco dei Giganti e My Hero Academia. Da notare anche il ritorno di Doraemon col suo volume speciale e le ottime performance di The Quintessential Quintuplets, The Promised Neverland e SPYxFamily. Vi aspettavate una classifica del genere qualche anno fa? Non perdetevi anche la classifica sulla top 10 delle serie più vendute.