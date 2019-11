Demon Slayer sta battendo ONE PIECE: al momento è il manga più venduto del 2019

Manca meno di un mese alla chiusura della famosa classifica Oricon che, seguendo l'anno editoriale giapponese che va da inizio dicembre a fine novembre, deciderà quale sarà il manga più venduto del 2019. Da ben tredici anni, ONE PIECE è il re incontrastato e il suo primo posto fu messo in discussione solo una volta da L'Attacco dei Giganti.

Stavolta però lo spettro del secondo posto sembra essere sicuro per il manga di Eiichiro Oda: dopo l'anime andato in onda da aprile a settembre, Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba ha cavalcato un'onda immensa che ha portato a far macinare al manga vendite su vendite. I numeri sono diventati talmente alti da contendere il primo posto al re dei manga ONE PIECE, incontrastato dal 2007.

Con la classifica di questa settimana è stato confermato che Demon Slayer ha superato ONE PIECE, almeno temporaneamente. La classifica al momento vede Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba al primo posto con 9.994.120 copie vendute, quindi alle porte dei 10 milioni. Il secondo posto invece vede ONE PIECE a 9.771.454 di copie vendute.

Lontani gli altri classificati, con Kingdom, The Promised Neverland, L'Attacco dei Giganti e The Quintessential Quintuplets di diversi milioni dietro. La classifica sarà confermata solo negli ultimi giorni di novembre, ma la corsa di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba sembra non volersi interrompere e quindi è possibile che l'attuale distacco di 200.000 copie possa addirittura crescere.

A prescindere dalla classifica finale, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha ottenuto indubbiamente un risultato eccezionale, passando da manga di nicchia e poco conosciuto a uno dei successi recenti di Weekly Shonen Jump più straripanti sia nel mondo dei fumetti che in quello dell'animazione.