Demon Slayer: una bella Mitsuri Kanroji sembra uscita dal manga con questo video cosplay

Il manga di Demon Slayer ha introdotto un'organizzazione di personaggi buoni, i cosiddetti cacciatori di demoni, che hanno il compito di distruggere definitivamente la progenie di Kibutsuji Muzan. Il gruppo guidato dal cagionevole Kagaya Ubuyashiki ha in cima un gruppo di combattenti dalle qualità eccezionali: i pilastri, o Hashira.

Mentre i fan dell'anime di Demon Slayer si sono dovuti accontentare di una presentazione sommaria del gruppo, i lettori del manga da poco concluso hanno già potuto ammirare tutte le capacità dei pilastri. Tra questi c'è la bella Mitsuri Kanroji che dispone di abilità particolari e una flessibilità del corpo senza pari. L'abbiamo vista in azione in particolare durante due archi narrativi dove ha messo in mostra le sue doti e la sua forza.

Invece di limitarsi a un cosplay normale, indossando parrucca e vestiti, Yukaran ha condiviso addirittura un video cosplay su Mitsuri Kanroji che potete vedere in calce. Nel tweet, la ragazza cerca di riprodurre una delle tecniche del manga effettuando alcune mosse da ginnasta per calarsi ancora di più nel ruolo. Ovviamente non mancano le altre immagini di repertorio dove ci mostra per bene tutte le qualità del suo costume da Mitsuri Kanroji.

Il manga di Koyoharu Gotoge continuerà ad affascinare il Giappone ancora per un po': ha infatti dominato nella classifica semestrale battendo ONE PIECE. Ma il suo successo non si limita al solo paese del Sol Levante, dato che in Italia Demon Slayer è tra i libri più venduti.