Demon Slayer, un bizzarro spot live-action porta alcuni simpatici personaggi in vita

Non è un segreto che Demon Slayer stia vivendo un altro periodo florido, grazie all'inizio dell'arco narrativo del Distretto a Luci Rosse di Demon Slayer. Già a ottobre, Tanjiro è tornato in TV con una nuova versione dell'arco narrativo del Treno Mugen, ma lo spadaccino si è ora lanciato in una nuova avventura con il Pilastro del Suono.

Naturalmente, questo significa che milioni di fan sono entusiasti, e in Giappone stanno facendo il massimo per celebrare questo grande ritorno, includendo la realizzazione di bizzarre pubblicità live-action con volti, o musi, familiari.

Questa pubblicità live-action è la seconda nel suo genere ad andare in onda di recente. Lo spot non è però stato commissionato per promuovere ulteriormente la serie. Questa volta ciò che viene promosso è il nuovo gioco mobile, e vengono portati in vita alcuni volti familiari per l'occasione.

Come potete vedere qui sopra, l'esilarante annuncio dura meno di un minuto, e ha come protagonisti due ragazzi. Uno dei due sente un sacco di rumori provenire dagli alberi.Ii responsabili sono proprio i simpatici corvi messaggerie di Demon Slayer.

Uno dei due ragazzi cerca di capire cosa stanno dicendo i corvi e appena riescono a capirli, avviano l'applicazione del gioco mobile di Demon Slayer. L'applicazione è stata rilasciata in tandem con il nuovo arco della seconda stagione in Giappone.

E mentre la seconda stagione di Demon Slayer prosegue anche tra le critiche, i fan sperano che altri spot live-action come questo vadano in onda e animino le loro giornate.

Cosa ne pensate di questo spot live-action? State seguendo la nuova stagione di Demon Slayer? Vi ricordiamo che potete vedere gli episodi di Demon Slayer 2 su Crunchyroll. Condividete pure i vostri pensieri con noi nella sezione commenti qui sotto.