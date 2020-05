Demon Slayer e Bleach si fondono in una meravigliosa sigla fanmade

Bleach ha indubbiamente segnato la storia degli anime e manga negli scorsi due decenni. Nonostante la conclusione, il franchise è ancora vivo e ha da poco annunciato l'arrivo della Guerra Millenaria nel nuovo anime. Tuttavia al momento l'attenzione è concentrata su Demon Slayer, anime di Ufotable che ha avuto un'esplosione di popolarità assurda.

Un fan ha deciso però di unire i due mondi grazie a una sigla. Ricorderete una delle opening più fenomenali di Bleach, Ranbu no Melodi, che introdusse diversi episodi dell'arco della falsa Karakura. Le varie scene mostravano uno dopo l'altro, con uno stile particolare, tutti i personaggi coinvolti nella lotta contro Aizen.

Il fan superOCreeta931 ha postato su Twitter un minuto di video in cui mette tutti i personaggi di Demon Slayer nell'opening di Bleach. Il video che trovate in calce però si rifà anche ad avvenimenti che sono accaduti nell'ultima fase del manga, pertanto attenzione agli spoiler se seguite esclusivamente l'anime.

Vediamo Kibutsuji Muzan al posto di Aizen che viene poi affrontati dai pilastri Sanemi Shinazugawa, Iguro Obanai, Mitsuri Kanroji e altri, tra cui c'è naturalmente anche il protagonista Tanjiro Kamado. Vi è piaciuto questo mash up tra Demon Slayer e Bleach realizzato dal fan? Con la conclusione dell'opera su Weekly Shonen Jump, gli autori di My Hero Academia e altri hanno omaggiato Koyoharu Gotouge per il suo lavoro.