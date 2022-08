Da Demon Slayer a Bleach: tutti i protagonisti dell'Aniplex Online Fest

Il 24 settembre 2022 si terrà la nuova edizione dell’Aniplex Online Fest. Si tratta di un evento piuttosto rilevante nel settore dell’animazione, una vetrina eccezionale per titoli in arrivo e per il ritorno di franchise distribuiti dall’azienda giapponese. Vediamo quali saranno i grandi protagonisti di quest’anno.

Per chiunque vorrà seguire l’evento di persona, al prestigioso PACIFICO Yokohama National Convention Hall, o tramite la live che verrà trasmessa sul canale YouTube ufficiale a partire dalle ore 5 del 24 settembre 2022, la partecipazione sarà totalmente gratuita, come specificato anche nel video promozionale che potete trovare in cima alla pagina. Ad accompagnare la presentazione dell’evento tramite il video sono stati chiamati Masakazu Morita per la versione giapponese, e Johnny Yong Bosch per quella americana e inglese, entrambi doppiatori di Ichigo nella serie Bleach.

Ecco la lista delle serie di cui verranno presentate delle novità nel corso dell’Aniplex Online Fest 2022:

All Saints Street

Ayakashi Triangle

Berserk: l’Arco dell’Epoca d’Oro – Memorial Edition

BLEACH: La Guerra Millenaria

BOCCHI THE ROCK!

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Engage Kiss

Kaguya-sama: Love is War

Lycoris Recoil

Mashle: Magic and Muscles

My Dress-Up Darling

NieR: Automata

Raven of the Inner Palace

Rurouni Kenshin

Saint Cecilia & Pastor Lawrence

Solo Leveling

The Misfit of Demon King Academy II

Tomo-chan is a Girl!

UniteUp!

Diteci quali novità vi aspettate o vorreste vedere nel corso dell’evento lasciando un commento qui sotto.