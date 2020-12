Demon Slayer: bomba all'improvviso, un nuovo progetto anime è in lavorazione?

Ad oggi Demon Slayer è uno dei franchise più importanti della cultura nipponica, un titolo che in appena due mesi è riuscito a scavalcare La Città Incantata di Hayao Miyazaki al box office giapponese. Proprio per questo, infatti, sentiremo ancora a lungo parlare dell'attuale capolavoro di Koyoharu Gotouge.

Anche il manga ha da poco concluso il suo ciclo grazie all'uscita, nella prima settimana di dicembre, dell'ultimo volume di Demon Slayer. Tuttavia la storia è lontana dal considerarsi conclusa poiché dalla controparte televisiva i capitoli da adattare sono ancora innumerevoli. Pare che Studio Ufotable non abbia alcuna intenzione di lasciarsi scappare un fenomeno globale di tale portata e abbia già iniziato a delineare i piani per il futuro dell'anime.

Già un insider, qualche mese fa, aveva preannunciato che la seconda stagione era in fase di produzione, tuttavia da allora i rumor si sono in parte attenuati. A movimentare la situazione interna al franchise è un'indiscrezione riportata dal noto portale di Yahoo Japan in merito a un presunto nuovo progetto anime di Demon Slayer già in lavorazione. Non sappiamo se tale informazione si riferisca al sequel televisivo o a un eventuale nuovo film, com'è lecito aspettarsi prossimamente, tuttavia vi raccomandiamo di cogliere queste indiscrezioni con le dovute precauzioni in attesa di conferme ufficiali che ci auguriamo arrivino il prima possibile.

Ad ogni modo le parole di Yahoo Japan sembrano non lasciare spazio ad alcun ulteriore dubbio: l'anime di Demon Slayer continuerà. E voi, invece, cosa ne pensate di questa piacevole sorpresa? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.