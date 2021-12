Demon Slayer: una breve sinossi per l'inizio della saga del Distretto a Luci Rosse

I primi sette episodi della seconda stagione di Demon Slayer, dedicati all'arco narrativo del Treno Mugen, si sono rivelati piuttosto lenti ed estremamente ripetitivi per chi aveva già visto la pellicola. Questo ha probabilmente aumentato le aspettative per la saga del Distretto a Luci Rosse.

In seguito al primo trailer sono state anticipate delle informazioni per il nono episodio, in arrivo il 12 dicembre su Crunchyroll con sottotitoli in italiano. Come specificato nel post di @DbsHype1 presente in fondo alla pagina, la puntata in questione si intitolerà proprio "Inizia il Distretto a Luci Rosse", e mostrerà il ritorno dei protagonisti alla villa delle farfalle.

Qui Tanjiro e compagni potranno riprendersi in totale tranquillità dalla ferite riportate sul treno Mugen. Una volta tornati in piena forma decidono di tornare in missione, quando però i loro piani vengono bruscamente interrotti dall'apparizione di un rapitore. Si tratta di Tengen Uzui, Pilastro del Suono che ricoprirà un ruolo centrale nel corso della nuova fase dell'anime. Questo è quanto rivelato finora riguardo l'appuntamento che verrà dopo lo speciale di un'ora previsto per domenica 5 dicembre 2021.

Quali sono le vostre aspettative riguardo il prossimo arco? Ditecelo con un commento qui sotto. Intanto vi lasciamo alla nostra recensione dell'episodio 2x07 di Demon Slayer.