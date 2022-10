Demon Slayer: cacciatori e demoni si riuniscono in un artwork a tema Halloween

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba di Koyoharu Gotoge rappresenta un unicum nella storia più recente dell’animazione giapponese. Grazie all’anime e al film prodotti da Ufotable la storia di Tanjiro ha raggiunto una popolarità straordinaria in tutto il mondo, e per celebrare una nuova collaborazione è stata pubblicata un’illustrazione a tema Halloween.

Per rendere meno pesante l’attesa che separa i più appassionati dal ritorno dell’anime con una terza stagione, Ufotable ha condiviso attraverso le pagine social ufficiale il simpatico artwork che potete vedere in fondo alla pagina. Si tratta di una gigantesca reunion tra i maggiori protagonisti della serie, gli Hashira, ovvero i migliori cacciatori di demoni dell’universo ideato da Gotoge, e alcuni degli antagonisti più pericolosi incontrati finora, come Daki e Gyutaro, fratelli che condividono il titolo di Sesta Luna Crescente, e Muzan Kibutsuji, vero villain della serie.

L’illustrazione è stata condivisa anche per pubblicizzare il ritorno su tutto il territorio giapponese di café speciali dedicati proprio alla serie, dove sarà possibile acquistare gadget esclusivi e consumare bevande e pietanze a tema Demon Slayer. Cosa ne pensate di questo artwork? Ditecelo, come di consueto, nei commenti.

Per finire ricordiamo che uno dei Pilastri meriterebbe un proprio spin-off, e vi lasciamo al nostro speciale dove affrontiamo la questione che vede Demon Slayer come il nuovo Fullmetal Alchemist.