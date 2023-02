Demon Slayer: il canale That Works ha ricreato le affilate lame di Tengen Uzui

Considerati i numeri impressionanti ricevuti dal video dedicato alla forgiatura della katana di Tanjiro Kamado, protagonista della fortunata serie Demon Slayer i content creators del canale YouTube That Works hanno deciso di investire nuovamente sulla riproduzione di alcune spade viste nella serie: le affilate e preziose Nichirin di Tengen Uzui.

Per chi non conoscesse il canale in questione, That Works si occupa principalmente di mostrare le fasi principali del processo creativo dietro la forgiatura, che può essere effettuata sia applicando metodi avanzati che da novizi, di armi, armature, scudi e altri tipi di utensili. Oltre a cercare di ricreare oggetti del passato, anche per narrare la storia o le battaglie che li hanno resi importanti, a volte i creatori del canale si dedicano a riprodurre armamenti visti in serie tv, anime e videogiochi.

Dalle gigantesche asce di Monster Hunter, fino all’elmo del Mandaloriano in stile medievale, sono molti i video dedicati al mondo dell’intrattenimento, e attualmente, il più visto è proprio sulla katana di Tanjiro, con ben 16 milioni di visualizzazioni. Stavolta l’interesse è passato alle Nichirin utilizzate dal Pilastro del Suono, Tengen Uzui, personaggio fondamentale nel corso dell’arco ambientato nel quartiere a luci rosse.

Come specificato nel video, presente in cima alla pagina, la forma delle lame di Tengen, unite da una catena, ricorda quella di un coltello da cucina giapponese. Seguendo il metodo di forgiatura San Mai, Alekseyev, uno dei creator del canale, ha ricreato le lame usando del ferro del 1800, mentre per realizzare la tsuba, la guardia delle lame, ha usato del sepa a strati e dei bordi di rame. Il risultato è incredibile, con tanto di incisioni dorate, e altri dettagli che rendono queste riproduzioni estremamente fedeli al design originale ideato da Koyoharu Gotoge.

Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti. Per concludere, ricordiamo che uno dei producer dell’anime ha dichiarato che ci sarà un netto salto di qualità nelle animazioni nella terza stagione di Demon Slayer.