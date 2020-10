Demon Slayer: la cantante LiSA fa impazzire i fan con il nuovo singolo Homura

Il nuovo singolo dell’artista giapponese LiSA, “Homura” (colonna sonora del film Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - Infinity Train) e il suo nuovo album LEO-NiNE sono entrambi primi nella classifica di Oricon Weekly Single nella settimana del 12-18 ottobre.

LiSA è la prima artista ad aver raggiunto la vetta di entrambe le classifiche nella stessa settimana dopo i Kis-My-Ft2 con Ki.Su.U.Ma.I (Kiss Your Mind) e il loro singolo Good Ikuze! nell’aprile 2013. LiSA è tra le 10 artiste femminili ad aver raggiunto questo traguardo, l’ultima è stata Hikaru Utada con il suo singolo “Dareka no Negai o Kanau Koro” e il suo album Utaka Hikaru SINGLE COLLECTION VOL.1, ben 16 anni fa.

Il nuovo singolo della cantante, “Homura” ha venduto 68’000 copie, e il nuovo album LEO.NiNE ne ha vendute 66’000. Il singolo precedente, “Gurenge” (la opening del celebre anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba) è diventato a giugno 2020 il singolo più scaricato nella storia di Oricon.

A luglio, il singolo è stato nella top 10 per circa 27 settimane, tutto questo a sole 44 settimane dal suo debutto digitale nell’aprile 2019. Nella settimana del 27 aprile - 3 maggio, il singolo ha registrato la sua quinta settimana al primo posto della classifica.

LiSA è probabilmente una delle cantanti più apprezzate del momento dai fan dell'animazione giapponese, nel video diventato virale, LiSA ha cantato l'intera opening Gurenge in un solo take, ed è un video che non dovete assolutamente perdere! In attesa che il film di Demon Slayer: Infinity Train arrivi anche in Italia, LiSA si è emozionata cantando il nuovo brano Homura, la colonna sonora dell'attesissimo film.