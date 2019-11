Demon Slayer: il capitolo 181 dà sfogo alla rabbia di Tanjiro!

Il manga di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba sta procedendo su una scia di successo, con Koyoharu Gotoge che sembra aver intenzione di portare sul fumetto la battaglia finale. I cacciatori di demoni stanno reggendo una battaglia dopo l'altra contro le forze mostruose di Kibutsuji Muzan, e ora torna in scena il protagonista Tanjiro Kamado.

Il capitolo 181 di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba si apre con il nuovo successore della famiglia Ubuyashiki, Kiriya, mentre si dispera per gli errori commessi negli ultimi minuti. Questi infatti hanno portato alla morte di un enorme numero di cacciatori di demoni, ma le sorelle intervengono per farlo riprendere e dargli modo di impartire nuovi ordini.

Mentre viene richiesto a tutti i pilastri di riunirsi, Iguro sta ancora combattendo con la quarta luna crescente che, utilizzando le proprie capacità, rende impossibile al Pilastro della Serpe di avvicinarsi a lei. Tuttavia la demone, con il proprio potere, altera il luogo e spedisce Tanjiro e Giyu da Muzan. Il capo dei demoni, con la sua nuova forma mostruosa, inizia a parlare con Tanjiro, spiegandogli come non sia necessario provare un desiderio di vendetta.

Lui è come una calamità, un vulcano che uccide le persone e queste, in quanto evento catastrofico, non possono prendersela con lui e covare rivalsa nei suoi confronti. Tuttavia Tanjiro, in una delle poche volte del manga, si arrabbia in modo pacato e si prepara a combattere, affermando che Kibutsuji Muzan dovrà morire senza se e senza ma.

Il manga sta proseguendo la sua corsa a livello di vendite e ha addirittura superato ONE PIECE per le vendite del 2019.