Demon Slayer: da che capitolo leggere il manga dopo il finale della Stagione 3?

Dopo undici puntate intense, emozionanti e ricche d'azione e di animazioni meravigliose, la Stagione 3 di Demon Slayer è giunta al termine. Se avete appena finito di guardare l'anime e volete proseguire la storia con il manga, ecco da quale capitolo leggere Demon Slayer dopo la fine della Stagione 3.

In Demon Slayer 3 gli spettatori hanno vissuto lo Swordsmith Village Arc, una saga in cui Tanjiro si ritrova ancora una volta dinanzi alla minaccia delle Lune Crescenti di Muzan Kibutsuji. Giunto al Villaggio dei Forgiatori di Katana per riforgiare la sua Nichirin con solamente Nezuko al suo fianco, Tanjiro incontra nuovamente Genya e i due Pilastri Muichiro Tokito e Mitsuri Kanroji. Questa è la squadra che affronta con coraggio Gyutaro e Hantengu, quinta e quarta Luna Crescente.

La quarta stagione di Demon Slayer è già stata ufficialmente annunciata da Ufotable, ma per la sua uscita bisognerà aspettare. Se tuttavia non riuscite più a resistere dalla voglia di proseguire, ecco da dove cominciare a leggere il manga.

Demon Slayer 4 adatterà l'Hashira Training Arc, un arco narrativo in cui, come suggerisce il titolo, i Pilastri si riuniranno per un duro addestramento in vista della prossima, grande battaglia con i demoni. Demon Slayer 3 termina in concomitanza con il capitolo 127 del manga, per cui per non ripetere le vicende dovrete cominciare a leggere Demon Slayer dal capitolo 128. L'Hashira Training Arc è una saga breve, racchiusa nei capitoli 128-136. Considerando ciò, all'uscita di Demon Slayer 4 non mancherà poi così tanto.