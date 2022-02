Demon Slayer: il capitolo da cui leggere il manga per proseguire dopo la seconda stagione

Demon Slayer 2x18 segna la conclusione per questa seconda, brillante, stagione. La serie di Ufotable, adattamento del manga di Koyoharu Gotouge, ancora una volta è riuscita a far parlare di sé e a intrattenere tutto il mondo con animazioni mozzafiato, una dinamicità spettacolare e un intreccio di trama coinvolgente seppur semplice.

Ci sono già piani per Demon Slayer 3, che tuttavia non arriverà di certo a breve. Ci vorrà infatti un anno circa prima di rivedere Tanjiro Kamado e gli altri amici nuovamente in azione sul piccolo schermo. D'altronde, gli episodi non si realizzano da soli e Ufotable sarà ancora una volta chiamata a un lavoro efficace e di altissimo livello qualitativo, e di materiale ce n'è a iosa.

Giustamente quindi c'è chi non vuole aspettare e mettere le mani sui volumi per proseguire la storia. Da che punto leggere Demon Slayer dopo gli eventi della stagione 2? La seconda stagione si conclude al capitolo 97, pertanto è necessario leggere Demon Slayer dal capitolo 98 in poi per iniziare la prossima saga. Il volume che segna questo nuovo inizio è il 12, che Star Comics ha già pubblicato in Italia nel 2021. È quindi possibile recuperare i volumi di tutto il prossimo arco narrativo - e oltre - in attesa dell'arrivo della terza stagione.