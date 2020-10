Demon Slayer: nel capitolo oneshot Rengoku dovrà scontrarsi con un nuovo demone

Le vicende di Tanjiro e Nezuko di Demon Slayer sono ormai giunte alla conclusione, ma l'universo creato da Koyoharu Gotoge non è certo destinato a finire così presto. Dall'opera verrà infatti tratto un volume speciale, in cui il pubblico farà la conoscenza di un nuovo demone.

Protagonista del capitolo one-shot di Demon Slayer sarà Kyojuro Rengoku, uno dei membri più forti del Demon Salyer Corps. Questo nuovo volume ci offrirà una visione completa delle prime missioni intraprese da Rengoku, immergendo i lettori in un'oscura storia di morte e distruzione. D'altronde, essere un uccisore di demoni vuol dire viaggiare nel buio e affrontare esseri atroci.

Intitolato "Rengoku Volume 0", il fumetto presenterà la prima missione all'interno del Demon Slayer Corps di un giovane Rengoku. Nel ruolo di antagonista troveremo un nuovo demone che si paleserà sotto forma di un vecchio, il quale, armato di flauto, è in grado d'immobilizzare le proprie vittime. La prima missione di Rengoku sembra quasi un fallimento, dimostrando che il ruolo di uccisore di demoni è arduo e non è certo un compito alla portata di tutti. Che ve ne pare della prima avventura di Rengoku? Vi piacerebbe esplorare maggiormente la sua storia? In attesa di poter leggere questo nuovo volume, i fan della saga possono ammirare le sneakers ispirate a Demon Slayer.