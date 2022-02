Demon Slayer ancora censurato: nascoste le curve di Nezuko e Daki nella stazione di Tokyo

Ci stiamo avvicinando al finale di stagione di Demon Slayer 2, o quantomeno alla saga del Quartiere a Luci Rosse dal momento che non si sa ancora se l'anime proseguirà o meno al termine dell'arco narrativo corrente. Tuttavia, questi ultimi episodi sono stati molto polemizzati in rete.

Nelle ultime settimane una fetta della community è inveita contro la trasformazione di Nezuko durante lo scontro con Daki, evento nel quale oltre ai suoi poteri sono aumentate anche un paio di taglie del seno. In molti hanno considerato questa decisione frutto di un fan-service esagerato e che andava a sessualizzare un personaggio in realtà minorenne.

Sembra però che la questione abbia fatto più rumore del previsto dal momento che le nuove immagini promozionali collocate in punti strategici della città di Tokyo stanno venendo censurate. Un utente ha condiviso in rete l'ultimo poster a tema Demon Slayer 2 affisso nella stazione di Tokyo, illustrazione che però riduce da una parte le dimensioni del seno di Nezuko dopo la trasformazione e, dall'altra, lo nasconde nei confronti di Daki tramite una sorta di alone.

A quanto pare, dunque, il comitato di produzione ha preso seriamente in considerazione la controversia recente e ha preferito diffondere le nuove immagini in modo tale da non alimentare ulteriormente la polemica. E voi, invece, cosa ne pensate di questa censura? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.