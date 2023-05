Demon Slayer ancora al centro di critiche: la sessualizzazione di Nezuko nella stagione 3

Il combattimento contro i demoniaci esseri creati da Kibutsuji Muzan continua in Demon Slayer 3. La nuova stagione dell'anime è iniziata ad aprile 2023 e proseguirà ancora per qualche mese, con ben due lune crescenti che stavolta vogliono mettere i bastoni per le ruote ai cacciatori di demoni, ma Tanjiro e gli altri proveranno a resistere.

La forza di Hantengu si è già manifestata in questi primi episodi dell'anime, con la sua capacità di moltiplicarsi che ha già messo in crisi i protagonisti. Tanjiro si sta occupando di alcune manifestazioni, Nezuko di altre. Come sempre, la ragazza ha la possibilità di sfruttare i propri poteri demoniaci per potenziare il proprio fisico, facendolo maturare. Ed è proprio in questa occasione che è emersa in rete una vecchia polemica sulla protagonista di Demon Slayer.

Durante la seconda stagione, Nezuko utilizzò questo potere per diventare una donna quasi adulta, accentuando i propri caratteri fisici, anche alcuni sessuali come il seno. Molti appassionati e detrattori si lanciarono su questa versione di Nezuko, criticando la scelta degli animatori per il seno pronunciato e per alcune pose registicamente tattiche. Ancora una volta, durante la stagione 3 di Demon Slayer, ci sono state situazioni simili.

Ciò ovviamente non è passato inosservato e diversi utenti su Twitter si sono lanciati contro il personaggio, ma c'è stato anche chi l'ha difeso. C'è infatti chi odia Nezuko per essere in sostanza un cagnolino scodinzolante, chi invece giustifica la sua forma affermando che può passare dall'aspetto di una bambina piccola a quello di una donna adulta a causa della manipolazione del suo potere.

E voi avete visto le recenti puntate di Demon Slayer dove Nezuko affronta Hantengu?