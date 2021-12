Demon Slayer, Chainsaw Man, Evangelion tra le tendenze più popolari dell'anno sui social

Con l'anno 2021 che volge al termine, Twitter Japan ha dato uno sguardo all'anno che sta finendo e ha stilato la lista delle tendenze più popolari nei suoi Trends Awards annuali, con alcuni risultati piuttosto interessanti. Tra i nominati ci sono anche My Hero Academia e Jujutsu Kaisen.

La lista, naturalmente, è piuttosto ricca di franchise anime che sono stati popolari durante tutto l'anno, ma anche alcuni altri grandi eventi che hanno avuto luogo. Non solo Twitter è stata invasa dalla "anime mania" ma anche Tumblr con titoli come My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, Haikyuu, L'Attacco dei Giganti o Tokyo Revengers.

1. Medaglia d'oro (per i giochi olimpici).

2. Stato di emergenza (Per la pandemia COVID-19).

3. Mugen Ressha (Per il film Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-hen ).

(Per il film ). 4. Molcar (Per la serie PUI PUI Molcar).

5. Gakki (soprannome dell'attrice Yui Aragaki, che ha sposato Gen Hoshino quest'anno).

6. Miniature verticali (quando Twitter ha aggiunto l'anteprima completa delle immagini invece di ridurle a un rettangolo).

7. Benessere (Per la pandemia COVID-19).

8. Oberon (Per il franchise Fate/Grand Order ).

(Per il franchise ). 9. Smash Bros.

10. Sopra il 6 (per la scala dei terremoti Shindo in Giappone).

11. Diamante e Perla (Per i remake degli omonimi videogiochi Pokémon).

12. Chainsaw Man .

. 13. Neon Genesis Evangelion .

. 14. Common Test (Un nuovo esame di ammissione al college implementato per la prima volta quest'anno in Giappone).

15. Derby (corse di cavalli, che è diventato più popolare a causa della pandemia e del videogioco Uma Musume: Pretty Derby).

16. Uma Musume: Pretty Derby.

17. My Hero Academia .

. 18. Frana (Per la frana del 3 luglio nella città di Atami nella prefettura di Shizuoka, che ha lasciato 26 morti e 1 disperso).

19. Jujutsu Kaisen .

. 20. Mobile Suit Gundam.

Mentre vedere Demon Slayer: il Treno Mugen così in alto nella lista non sorprende nessuno, il fatto che Chainsaw Man abbia superato sia Neon Genesis Evangelion (il film di maggior incasso in Giappone per il 2021) che Jujutsu Kaisen dimostra che Chainsaw Man potrebbe davvero dimostrarsi essere un clamoroso successo quando l'anime televisivo andrà in onda nel 2022.

Demon Slayer ha anche vinto il premio "più ritwittato" per il suo annuncio di Demon Slayer: Entertainment District Arc a febbraio, con oltre 220.000 retweet per il primo trailer e le immagini.

Nel frattempo, il creatore del manga Chainsaw Man, Tatsuki Fujimoto, ha anche vinto il premio speciale per il suo manga one-shot Look Back, che è diventato virale a luglio quando è stato pubblicato sulla piattaforma Shonen Jump Plus, raccogliendo 4 milioni di visualizzazioni in soli due giorni.

Tokyo Revengers, anche se non è elencato tra i primi venti, ha vinto il 2021 "Anime Award" per la sua popolarità durante la trasmissione televisiva della prima stagione dell'anime e l'uscita del film live-action, che è stato il quarto film di maggior incasso dell'anno nella regione.