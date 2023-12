Demon Slayer, i character design originali di Gotoge: Tanjiro e co. sono irriconoscibili!

Mentre il fandom l'uscita della quarta stagione di Demon Slayer, il cui annuncio è arrivato proprio in queste ore, un interessante post pubblicato sui social ci riporta alle origini della serie shonen di Koyohary Gotoge. Avete mai visto i character design originali dei protagonisti di Demon Slayer?

Gotoge-sensei ha firmato uno degli shonen più apprezzati di questi ultimi anni, meritevole di un adattamento con i fiocchi che ha accresciuto la popolarità dell'opera. Demon Slayer è uno dei manga più venduti della storia, serializzato tra il 2016 e il 2020 tra le pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha. Prima di arrivare alla pubblicazione e al successo mondiale, Gotoge deve aver lavorato alla serie molto duramente.

Attraverso le origini di Tanjiro in Demon Slayer abbiamo già visitato il periodo antecedente all'esordio su Weekly Shonen Jump del manga. L'opera doveva chiamarsi Kagarigari e poi ancora Kisatsu no Nagare, ma entrambi questi nomi vennero scartati in favore di Kimetsu no Yaiba. Dalle immagini in calce all'articolo è evidente che i due titoli non siano stati l'unica cosa a essere scartati.

I character design originali di Demon Slayer sono molto diversi dal prodotto finito, ma comunque abbastanza riconoscibili. Tra gli artwork iniziali di Gotoge sono emersi quelli della seconda Luna Crescente Doma, i fratelli Kamado, gli Hashira Tengen Uzui, Giyu Tomioka, o Muichiro Tokito. Possiamo ammirare anche un Muzan Kibutsuji ancor più somigliante a Michael Jackson, uno Zenitsu adulto e il maestro Urokodaki senza maschera.