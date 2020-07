Demon Slayer: Chi dovrebbe interpretare Nezuko in un live action? Ecco il parere dei fan

Nei giorni scorsi i fan del celebre manga di Koyoharu Gotoge hanno festeggiato il compleanno del protagonista di Demon Slayer. Nel frattempo un sondaggio tra i fan ci permette di conoscere l'attrice più adatta per il ruolo di Nezuko.

La sorella di Tanjiro è diventata in poco tempo uno dei personaggi più amati da tutti gli appassionati di Kimetsu no Yaiba, per questo una eventuale trasposizione in live action dell'opera dovrebbe scegliere l'attrice più adatta ad interpretare i panni di Nezuko. Il sito specializzato in sondaggi RankinClip ha quindi scelto di porre questa domanda ai suoi utenti, che alla fine hanno scelto Kanna Hashimoto.

L'attrice è diventata famosa per i suoi ruoli in altre produzioni che hanno trasposto opere di mangaka giapponesi, quale per esempio "Assassination Classrom", dove ha interpretato Ritsu, oppure "Gintama", dove vestiva i panni di Kagura, ed è sempre lei a prestare il suo volto per la protagonista di "Kaguya-sama: Love is War". Siamo sicuri che nelle prossime settimane verranno scelti anche gli altri protagonisti del titolo, andando così a formare il casting completo preferito dai fan.

Come avete potuto leggere nella nostra recensione di Kimetsu no Yaiba, l'anime di Ufotable è stato una delle sorprese più grandi del 2019, avendo riscosso un notevole successo tra tutti i fan delle opere giapponesi. Infine, vi ricordiamo che il film sequel della prima stagione sarà trasmesso a partire dal prossimo 16 ottobre, mostrandoci così la continuazione delle avventure di Tanjiro, Nezuko e gli altri.