Demon Slayer, chi è più forte tra Zenitsu e Inosuke?

Demon Slayer presenta dei personaggi meravigliosi e ben scritti: in particolare, i protagonisti del manga e dell'anime, come Tanjiro, Zenitsu e Inosuke, spiccano per le loro immense qualità. Tuttavia, fra i fan imperversa ancora un enorme dibattito riguardo al livello di potenza di questi personaggi.

Sebbene Tanjiro sia indiscutibilmente il protagonista più potente della serie, c'è incertezza riguardo a Inosuke e Zenitsu. In un ipotetico scontro fra i due, chi ne uscirebbe vincitore? Entrambi hanno i loro punti di forza e di debolezza che li contraddistinguono in battaglia. Cerchiamo di tirare le somme prima del ritorno di Demon Slayer nel 2024.

Inosuke Hashiba è stato allevato da una femmina di cinghiale e, vivendo a contatto con flora e fauna, ha sviluppato una forza fisica assolutamente invidiabile: ha dimostrato il suo valore in battaglia durante l'arco narrativo del Castello dell'Infinito, combattendo contro la Seconda Luna Crescente Doma. La sua ferocia, resistenza e agilità sono ad un livello superiore rispetto agli altri personaggi di Demon Slayer.

D'altra parte, Zenitsu Agatsuma, nonostante il suo atteggiamento fastidioso, si rivela potentissimo durante il sonno. Nel combattimento contro la Sesta Luna Crescente Daki, durante l'arco dell'Entertainment District, Zenitsu utilizza la sua abilità Godspeed in modo determinante, dimostrando una straordinaria velocità e forza.

Entrambi i personaggi affrontano sfide significative, ma immaginare un possibile confronto tra di loro è piuttosto complesso. Inosuke mostra una forza e resistenza impressionanti, mentre Zenitsu si distingue per la sua velocità e abilità uniche: il risultato dipende dalle circostanze specifiche della battaglia. Non ci resta che attendere la quarta stagione di Demon Slayer per scoprirlo!