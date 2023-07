Demon Slayer: chi è Muzan Kibutsuji? Le origini del padre dei demoni spiegate

Sulla finestra dell'annuncio della quarta stagione animata di Demon Slayer alcuni fan potrebbero essere alla ricerca di risposte. Chi è Muzan Kibutsuji? Ecco le origini del padre dei demoni di Demon Slayer spiegate.

Muzan Kibutsuji viene presentato come un demone tanto terrificante, quanto misterioso. Il padre dei demoni è il male assoluto nel mondo di Demon Slayer, poiché a lui si deve la nascita di tutti gli altri mostri che affliggono l'umanità. Le sue origini, tuttavia, sono di molto antecedenti alla storia di Tanjiro Kamado.

Muzan Kibutsuji nasce 1000 anni prima della storia di Demon Slayer, potendosi dunque considerare quasi immortale. Tuttavia, anch'egli non è sempre stato un demone. Scopriamo dunque come lo è diventato.

Muzan è il demone originale, il cui regno del terrore fa tremare di paura anche le stesse Lune Crescenti. Egli è un vero incubo anche per i cacciatori di demoni più temerari, e per ucciderlo non basta decapitare la sua testa. A proposito, sapete davvero come si uccidono i demoni di Demon Slayer?

Durante il periodo Heian, Muzan venne dichiarato morto ancora prima di poter abbandonare il grembo di sua madre. La sua voglia di vivere, tuttavia, superò questo dramma, anche se in realtà non riuscì mai a sfuggire completamente al legame con la morte. A Muzan venne infatti diagnostica una malattia terminale che lo avrebbe portato a spegnersi prima del compimento dei suoi vent'anni. Muzan si mise alla ricerca di un medico in grado di guarirlo, ma nessuno fu mai abbastanza capace.

Quando tutto sembrava perduto, Muzan venne curato da un medico geniale che ricavò una particolare medicina da un fiore noto come giglio del ragno blu. Non avendo capito di essere stato guarito e temendo di morire di lì a poco, Muzan uccise il dottore. Versato il sangue, Muzan comprese di aver acquisito una forza disumana che lo cambiò interiormente. Tuttavia, comprese anche di non poter mai più rivedere la luce del sole. Proprio per questo è ora alla ricerca del potere che Nezuko ha risvegliato in Demon Slayer 3. Il desiderio di Muzan è quello di rivedere il sole per estendere il suo dominio anche al giorno.