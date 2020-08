Demon Slayer: cifre da record a luglio, la serie vende otto volte più di My Hero Academia

Demon Slayer, la gallina dalle uova d'oro di Weekly Shonen Jump, continua a dominare le classifiche mensili di vendita, nonostante l'opera si sia ormai conclusa da diversi mesi. Oricon ha recentemente pubblicato i report del mese di luglio, svelando la Top 20 delle serie più redditizie e riconfermando il successo dell'opera di Koyoharu Gotouge.

I report parlano di altri 5.5 miliardi di yen incassati dal franchise a luglio (44 milioni di euro), che corrisponderebbero ad almeno 4/5 milioni di copie vendute in più. La crescita dell'opera non avrebbe quindi subito alcun rallentamento, e si appresterebbe ormai ad infrangere il muro delle cento milioni di copie in circolazione. I numeri sono chiaramente destinati a crescere, visto che nel mese di ottobre le vendite subiranno - presumibilmente - un ulteriore boost grazie all'uscita del film Demon Slayer: Infinity Train. In tutti i casi, è bene specificare che la classifica è riferita ai guadagni portati dal franchise, e non esclusivamente dalle vendite del manga.

Il secondo posto della classifica è stato conquistato da Koi wa Tsuzukuyo Dokomademo, mentre in terza posizione troviamo il fortunato Millionaire Detective. Spazio in Top 10 anche per alcune delle serie più apprezzate degli ultimi cinque anni come Vita da Slime, My Hero Academia e The Promised Neverland. Kaguya-sama: Love is War si ferma all'undicesimo posto mentre Spy x Family, il capolavoro di Tetsuya Endo in arrivo anche in Italia, chiude in diciottesima posizione.

Nella classifica riservata ai soli manga, Demon Slayer si trova in prima posizione seguito da The Promised Neverland, My Hero Academia, Kingdom e Haikyu!!. Spazio in decima posizione anche per Act-Age, l'opera di Tatsuya Matsuki recentemente interrotta dopo lo scandalo che ha visto protagonista l'autore.