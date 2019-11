Demon Slayer: ecco cinque fantastici cosplay di Inosuke, qual è il vostro preferito?

Il successo di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, la serie di Studio Ufotable tratta dal manga di Koyoharu Gotouge, è dovuto ad un insieme di importanti fattori: le animazioni superlative, una storia semplice e intrigante e, soprattutto, dei personaggi incredibilmente carismatici.

Tra tutti non può che spiccare Inosuke Hashibira, il giovane alleato di Tanjiro famoso soprattutto per la sua fissazione nell'indossare un curioso copricapo a forma di testa di cinghiale. Il personaggio è subito diventato uno dei fan favorite, nonchè uno dei simboli delle recente protesta in Cile.

Se si parla di cosplay poi, Inosuke è secondo solo a Nezuko, e può addirittura vantare un omaggio da parte della bellissima Jessica Nigri. Per celebrare l'amore collettivo verso questo curioso personaggio abbiamo quindi deciso di mostrarvi cinque dei cosplay più apprezzati dalla rete, tutti visibili in calce all'articolo.

Di seguito potete ammirare i costumi di charr.cole, _putrid, taryn_cosplay, devilshandcosplay e lelegacycrafting, ognuno con il suo particolare stile.

Quale di questi vi piace di più? E qual è secondo voi quello meno riuscito? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che è stato recentemente confermato un adattamento cinematografico del prossimo arco narrativo della serie, quindi non perdete l'occasione per dare un'occhiata a tutte le informazioni a riguardo!