Demon Slayer: ecco cinque nuove copertine per i collezionisti!

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è uno degli adattamenti anime più apprezzati dell'attuale stagione estiva. Il manga, scritto e disegnato da Koyoharu Gotoge, ha iniziato la sua corsa nel febbraio del 2016 e conta per ora ben 15 tonkebon disponibili.

L'episodio 12 di Demon Slayer ha finalmente mostrato in azione Zenitsu, uno dei personaggi preferiti dai fan, oltre ad introdurre Inosuke Hashibara, l'ammazza demoni con il copricapo a forma di cinghiale.

Vista la crescente fama dell'anime, non è certo una sorpresa che il merchandising dedicato alla saga abbia subito un'impennata nelle vendite. A tal proposito, dal 7 luglio prossimo tutti i collezionisti potranno mettere le mani su delle particolari copertine trasparenti dedicate a Tanjiro & Co.

Delle cinque copertine, che potete osservare cliccando sul link in calce all'articolo, quattro saranno personalizzate con un disegno ritraente ognuno dei membri del party del protagonista: Tanjiro, Nezuko, Zenitsu, Inosuke. Una quinta copertina ritrarrà il leggendario ammazzademoni Giyu Tomioka.

I prodotti in questione sono nati dalla partnership tra gli editori del fumetto e la famosa catena di convenience store giapponesi Lawson.

Semmai non lo conosceste, Demon Slayer racconta la storia di Tanjiro Kamado, giovane ammazzademoni alla ricerca di una cura per la sorella Nezuko, trasformatasi in mostro dopo essere sopravvissuta miracolosamente al massacro della sua famiglia. Potete guardare Kimetsu no Yaiba sottotitolato in italiano su VVVid ogni sabato alle 20:00.