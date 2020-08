Demon Slayer: al via un'originalissima collaborazione con una caffetteria di Tokyo

Il Machi Asobi Café di Nakano, quartiere speciale situato nella zona nord occidentale di Tokyo, ha recentemente annunciato una collaborazione con Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, la celebre opera di Koyoharu Gotouge. L'evento si terrà dal 4 settembre al 4 ottobre 2020, ma presenterà una sostanziale differenza rispetto a tutti quelli visti finora.

Secondo quanto affermato dagli organizzatori infatti, la collaborazione non sarà con il manga ufficiale, ma con lo spin-off omake Tales of a Demon Slayer Academy, incluso negli extra di alcuni Volumi dell'opera originale e mostrato nei crediti degli episodi 14 e 17 dell'anime. Lo spin-off mostra i protagonisti con indosso i panni dei classici studenti liceali, lontani dal mondo spietato popolato dai demoni di Muzan.

Il nome dell'evento sarà "Tales of a Demon Slayer Academy~Demon's Banquet=Special Edition~" e per l'occasione saranno disponibili dei menù originali con piatti ispirati ai protagonisti della serie. I clienti potranno anche acquistare del merchandise completamente originale, tra cui figurano spille, badges, cartoline, t-shirt e molto altro. Potete dare un'occhiata ad alcuni prodotti cliccando sul link reperibile in calce.

E voi cosa ne pensate? Siete fan di questo tipo di iniziative? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che è stato recentemente pubblicato un nuovo trailer di Demon Slayer: Infinity Train, il nuovo film in uscita nel 2020, e che la seconda stagione dell'anime dovrebbe arrivare nel 2021.