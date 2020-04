Demon Slayer combatte il Coronavirus con un'illustrazione originale dell'autrice

Sono tempi duri per tutte quelle nazioni messe in ginocchio dalla minaccia del Coronavirus. Ma nonostante le difficoltà e i disagi provocati in tutto il mondo, "l'umanità" ha reagito alla pandemia anche con la potente arma della cultura. In Giappone, infatti, sono stati distribuiti gratuitamente centinaia di manga, tra cui ONE PIECE e Demon Slayer.

Nonostante la routine degli autori sia ormai compromessa, i mangaka stanno facendo di tutto per continuare a lavorare regolarmente alle uscite mensili e settimanali dei propri titoli. Allo stesso tempo, i sensei stanno contribuendo a sensibilizzare i propri appassionati a usufruire delle opportune misure di sicurezza contro la pandemia globale del Covid-19. Tra di essi, recentemente, l'autrice di Demon Slayer ha realizzato un'illustrazione che risponde all'iniziativa promossa da tanti altri fumettisti in tutto il mondo.

La rappresentazione grafica in questione, la stessa che vi abbiamo allegato in calce alla notizia, ritrae i protagonisti del manga intenti a spiegare le procedure igieniche contro il Coronavirus, a iniziare dal lavaggio delle mani fino all'utilizzo corretto delle mascherine. Una campagna di sensibilizzazione atta a contribuire -anche in virtù della propria popolarità- ai disagi che il mondo intero sta affrontando. Anche dal campo dell'animazione ci sono state iniziative in tal senso, come il buffo video della doppiatrice di Rufy che invita i propri fan a restare a casa.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo gesto? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.