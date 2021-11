Demon Slayer, combattete la pioggia e i demoni con dei veri ombrelli Nichirin

Il popolarissimo anime e manga Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba non ha bisogno di scuse per il suo impero di merchandise in continua crescita, ma quando il suo primo film, Demon Slayer: il Treno Mugen, è diventato il film di maggior incasso di tutti i tempi in Giappone, l'ondata di prodotti a tema è diventata inarrestabile.

Il rivenditore giapponese Movic è stato uno dei tanti ad aiutare la causa dei fan, realizzando una valigia modellata sulla scatola di Nezuko e degli ornamenti per capelli tradizionali ispirati ai personaggi della serie.

Ora hanno aggiunto al loro curriculum da produttori di merchandise a tema Demon Slayer un modo decisamente appropriato per tenere lontana la pioggia dai fan: un ombrello pieghevole ispirato alle spade Nichirin brandite dal Corpo Ammazza Demoni.

Il manico dell'ombrello è progettato per assomigliare a quello di un'elsa di lama Nichirin, e sia l'ombrello stesso che il suo "fodero" presentano lo stemma del Corpo Ammazza Demoni e il motivo a fiore di glicine, che è odiato dai demoni in quanto loro debolezza

Se invece siete interessati direttamente alle spade, potete trovarne in miniatura con dolcetto a tema Demon Slayer compreso.

L'ombrello a lama Nichirin pieghevole del Corpo Ammazza Demoni è disponibile su ordinazione in Giappone direttamente da Movic, così come da Village Vanguard per 3.300 yen (circa 26 euro) con consegna prevista per maggio del 2022.

A proposito di merchandise e collaborazioni, qui potete trovare la poltrona di Gengar di Pokémon per giocare comodamente a Diamante Lucente e Perla Splendente mentre qui trovate i costosissimi orologi di ONE PIECE.

Vi lasciamo in ultimo con questo cosplay padre/figlia a tema Demon Slayer.