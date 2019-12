Demon Slayer: come apparirebbe Nezuko se l'anime fosse stato realizzato negli anni '90?

Gli anni '90 sono stati caratterizzati dal debutto di alcuni capolavori dell'industria, come Cowboy Bebop e La Rivoluzione di Utena. Il loro carattere iconico, a volte anche meramente stilistico, hanno contribuito a rendere l'animazione variegata e affascinante. Ma come apparirebbe Demon Slayer se fosse uscito oltre vent'anni fa?

L'adattamento animato del manga di Koyoharu Gotouge ha vinto numerosi premi, merito di una trasposizione a cura di ufotable ben realizzata ma soprattutto entusiasmante. Il tratto distintivo dell'azienda, che ha reso appagante lo stile grafico dell'anime, è uno dei principali punti di forza della serie televisiva.

Ad ogni modo, un fan, un certo Takoyanii, ha provato a immaginare come apparirebbe Nezuko se l'iconica eroina dell'opera appartenesse a un titolo degli anni '90. Il risultato dell'illustrazione, che potete ammirare in calce alla notizia, propone la sorellina di Tanjiro nelle buffe vesti di un personaggio dagli occhi enormi, tipico di alcuni titoli di alcuni decenni passati. A coronare il tutto, infine, ci pensa un filtro apposito che regala alla rappresentazione grafica un alone "retrò".

Il disegno favorisce anche un'interessante spunto di riflessione, poiché permette ai fan di immaginare come poteva apparire l'anime qualora fosse stato realizzato diversi anni fa. Ma a proposito dell'eroina di Demon Slayer, avete già avuto modo di ammirare questa straordinaria illustrazione che immagina Nezuko con lo stile di alcuni celebri manga?

