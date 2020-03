Demon Slayer: come apparirebbe Nezuko con lo stile dei mitico sensei Go Nagai?

Nelle ultime ore, una serie di autori ha iniziato a condividere in rete, tramite i propri canali social, alcune illustrazioni a tema Demon Slayer. All'iniziativa in questione pare aver risposto anche lo stesso Go Nagai tramite una rappresentazione artistica che ritrae la sorellina di Tanjiro, Nezuko.

Non è certo, tuttavia, che sia stato il creatore di Devilman a realizzare questo meraviglioso disegno, ma tutti gli indizi certificano l'illustrazione come una sua opera, anche in virtù del suo iconico stile. Proprio come Akira Fudo possiede al suo interno un demone, allo stesso modo anche la sorellina di Tanjiro. Ad ogni modo, il disegno favorisce un'interessante spunto di riflessione circa il possibile aspetto di Nezuko con un design tipico degli anni '90.

La grande quantità di illustrazioni a tema Demon Slayer sono facilmente reperibili in rete e sanciscono nuovamente l'assurda popolarità del franchise, forte di vendite da capogiro nei primi mesi di questo 2020. Vi basti pensare, infatti, che attualmente il manga di Koyoharu Gotouge detiene il monopolio delle vendite, saldo in tutte le prime 10 posizioni dei fumetti più acquistati in tutto il Sol Levante.

Non ci resta, ad ogni modo, che rimandarvi all'illustrazione in questione, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia in tutto il suo straordinario fascino. E voi, invece, cosa ne pensate di questa rappresentazione artistica, vi piace? Diteci la vostra opinione a riguardo, anche in merito alla presunta veridicità della tavola, con un commento qua sotto.