Demon Slayer: come apparirebbe Zenitsu nei manga di Dragon Ball, Naruto, JoJo e ONE PIECE?

L'utente Twitter @A2TwillDraw ha pubblicato sul suo profilo social una bellissima fan art dedicata a Zenitsu, il giovane spadaccino di Demon Slayer. Nell'immagine, visibile in calce all'articolo, viene mostrato come potrebbe essere disegnato l'ammazzademoni se facesse parte degli universi di Dragon Ball, ONE PIECE, Naruto, Bleach e molti altri.

Il disegno riprende perfettamente lo stile di ognuna delle opere nominate e rivisita il character model del compagno di Tanjiro rendendogli giustizia nel migliore dei modi. Questa ovviamente non è la prima opera di A2T-will-draw, che giusto qualche settimana fa ci deliziò con una meravigliosa reinterpretazione di un personaggio di Naruto.

La serie di disegni pubblicati nell'ultimo anno ha contribuito a far accrescere la popolarità del disegnatore, diventato in pochissimo tempo uno dei più seguiti del web. L'immagine visibile in calce in particolare è stata accolta con più di 3000 mi piace in meno di un'ora, a riprova del grande apprezzamento dei fan nei confronti dell'artista e dell'opera di Koyoharu Gotouge.

E voi cosa ne pensate? Quale di questi disegni vi piace di più? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, l'anime dell'anno 2019 disponibile su VVVVID.