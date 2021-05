Demon Slayer: come si collega il film alla seconda stagione?

La prima stagione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, tratta dai primi volumi dell'omonima opera di Koyoharu Gotouge, ha presentato dei personaggi e il loro lungo percorso. Tanjiro deve affrontare Kibutsuji Muzan e trovare i segreti del sangue demoniaco in modo tale da far tornare umana sua sorella Nezuko.

I primi episodi non hanno visto un prosieguo in una seconda stagione, bensì nel film Demon Slayer Movie: Infinity Train. La storia di questo lungometraggio è canonica e quindi è fondamentale per la storia del protagonista. Ma come si ricollega il film alla seconda stagione di Demon Slayer?

Tanjiro era giunto sul treno alla ricerca di Rengoku poiché quest'ultimo sembrava la persona più indicata per scoprire i segreti del misterioso Respiro di Fuoco che il protagonista ha usato contro Rui nella foresta del monte Natagumo. La battaglia non ha permesso ai due di parlare adeguatamente, ma Rengoku invia il protagonista alla casa di famiglia dove potrebbe entrare in possesso di alcuni segreti sui respiri.

Di conseguenza, prima di addentrarsi nella saga del quartiere a luci rosse, Tanjiro inizierà Demon Slayer 2 con una visita alla residenza dei Rengoku. Da lì in poi la trama virerà verso i contenuti intravisti nel primo trailer di Demon Slayer 2 contro nuovi nemici.