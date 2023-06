Demon Slayer, come fa Genya a diventare un demone? La spiegazione

Tanjiro e Nezuko non potevano mancare in Demon Slayer stagione 3. Il ragazzo doveva aggiustare ancora una volta la sua katana e così si è diretto verso il villaggio dei forgiatori, dove ha incontrato una nuova crisi per opera dei demoni. Tra i cacciatori di demoni presenti sul luogo ci sono due pilastri, Mitsuri Kanroji e Tokito Muichiro.

I demoni da affrontare però sono due e sono anche forti: Gyokko, la quinta luna crescente, e Hantengu, la quarta. I protagonisti di Demon Slayer hanno però potuto contare anche su un altro personaggio, il giovane Genya Shinazugawa, uno dei cacciatori di demoni che fu promosso insieme a Tanjiro, Zenitsu e Kanao all'epoca dell'esame della prima stagione. Genya ha però un potere molto particolare: oltre a combattere anche con una pistola, in certi frangenti sembra diventare un demone.

Quest'abilità è stata usata diverse volte in questa stagione. Mentre Muichiro si è occupato di Gyokko, Genya ha dato prova delle sue capacità contro Hantengu. È stato soltanto nel nuovo episodio però che è arrivata una spiegazione su questa caratteristica speciale del cacciatore. In Demon Slayer 3x10, Mitsuri Kanroji stava affrontando Zohakuten così da dare modo a Tanjiro, Nezuko e Genya di trovare il corpo principale di Hantengu. All'improvviso, Genya inizia a divorare un tronco e inizia la spiegazione sulla sua abilità: divorando parti di un demone o di un'espressione dei suoi poteri, Genya assume le caratteristiche di quel demone. Inoltre, così può rigenerarsi molto velocemente e scatenare una forza maggiore.

Il ragazzo è quindi molto particolare anche per i ranghi dei cacciatori di demoni, diventando un essere molto più vicine alle creature della notte che agli umani. Tuttavia, questo potere sta dando il suo contributo nella grande battaglia di Demon Slayer.