Demon Slayer: ecco come un maestro di spade giapponesi ha ricreato la latano di Tanjiro

Demon Slayer è attualmente uno dei titoli di stampo giapponese più popolari al mondo. Solo pochi manga, infatti, hanno goduto di un successo di portata tale da garantirgli un posto d’onore anche in Occidente. Diversi appassionati hanno così accolto la popolarità della serie per proporre geniali manifestazioni di creatività.

Nonostante spesso il successo porti con sé anche polemiche, tra cui la recente controversia per accuse di sessismo, è pur vero che il gioiellino di Koyoharu Gotouge ha innescato tutta una serie di splendide iniziative. Paul Martin, esperto di spade giapponesi che ha persino curato la sezione nipponica del British Museum, oltre ad essere riconosciuto come specialista anche dal Ministero delle infrastrutture, dei trasporti e del turismo in Giappone, ha provato a ricostruire la katana di Tanjiro.

Il suo lavoro, svolto insieme ad un artigiano giapponese locale, è stato registrato per intero dalla creazione della koshirae (fodero) alla Tsuba (guardia), senza dimenticare la Tsuka (manico) fino alla lama. Potete ammirare tutti questi processi, presi singolarmente, nella serie di video caricati da Martin su YouTube che permettono di apprezzare il suo incredibile progetto nonché la resa finale della spada.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi, infine, che Demon Slayer 2 dovrebbe uscire ad ottobre stando ai rumors riportati in rete, E voi, invece, cosa ne pensate di questo incredibile lavoro? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.