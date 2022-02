Demon Slayer, come si diventa pilastri? Le risposte dell'autrice in un Q&A

Da diverso tempo Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha messo bene in mostra i pilastri. Dopo aver concluso l'avventura al monte Natagumi, Tanjiro fu portato nella dimora principale di Kagaya Ubuyashiki, capo dei cacciatori di demoni, al cui incontro presenziarono anche i pilastri, ovvero i cacciatori di demoni più forti.

Essendo i personaggi umani più forti di Demon Slayer, c'è bisogno di una predisposizione rarissima e che in ben pochi hanno. Solo loro possono combattere i demoni più forti creati da Kibutsuji Muzan, ma con tantissima difficoltà. Ma come si fa a diventare pilastri dei cacciatori di demoni?

Lo svela Koyoharu Gotouge, mangaka di Demon Slayer, in un Question and Answer che è stato pubblicato in un volume del manga. In un discorso fittizio con un certo Nobuo, Gotouge rivela che per diventare pilastro è necessario sconfiggere una delle 12 lune, oppure uccidere 50 demoni. Solitamente, i più talentuosi riescono a diventare pilastri nel giro di due anni dal loro ingresso nei cacciatori di demoni. Bisogna anche vedere tuttavia se ci sono posti disponibili, e in caso i futuri pilastri verranno scelti dai kinoe che hanno la predisposizione giusta e magari anche un'affinità con il respiro del precedente pilastro.

Considerato che i pilastri vengono sempre coinvolti in battaglie difficili, il ricambio è molto elevato, come è stato visto anche nelle prime due stagioni di Demon Slayer.