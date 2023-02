Demon Slayer si conclude presto in Italia: Star Comics prepara un'edizione speciale

Negli ultimi due anni Demon Slayer è diventato uno dei pilastri dell'attuale panorama fumettistico giapponese, una serie che, tramite una storia accattivante e attraverso il supporto di un grande anime, ha conquistato un pubblico di milioni di appassionati da tutto il mondo.

Non c'è da stupirsi se Demon Slayer abbia iniziato ad apparire nel libri di testo in Giappone, una presenza con pochi precedenti visto che solo Dragon Ball aveva vantato di tale onore. La storia di Tanjiro è iniziata su Shonen Jump ben 7 anni fa e adesso sta per concludersi anche sul fronte italiano dal momento che Edizioni Star Comics sta programmando l'uscita dell'ultimo tankobon.

L'editore, infatti, ha svelato che l'ultimo volume del manga, atteso al debutto il 12 aprile, non sarà disponibile soltanto nella versione REGULAR ma anche in due differenti edizioni:

VARIANT COVER EDITION, con una copertina d'eccezione in tiratura limitata a 7 euro e 90;

LIMITED EDITION, che comprende il volume REGULAR e un box unico ispirato alla scatola di Nezuko e ideato proprio per contenere tutti i tankobon del manga. Prezzo fissato a 29 euro e 90;

E voi, invece, siete interessati all'acquisto di una di queste due edizioni speciali per la fine del manga di Demon Slayer in Italia? Fatecelo sapere, come al solito, con un commento qua sotto.