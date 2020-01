Demon Slayer: confrontiamo i numeri delle vendite con i manga del passato

Durante il finale del 2019 non si è fatto altro che parlare di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, manga di Koyoharu Gotouge che, grazie a un ottimo adattamento anime di Ufotable, è esploso in popolarità lasciandosi tutti dietro. Le vendite sono schizzate alle stelle permettendo al titolo di sbaragliare un'opera decennale come ONE PIECE.

A fine novembre, la tiratura di Demon Slayer rivelata da Shueisha era di 25 milioni di copie. Ma gli altri manga, intorno al volume 18, che tiratura avevano? Un fan su Twitter ha raccolto le dichiarazioni della Shueisha in merito ad altre serie fornendo un grafico che piazza Demon Slayer nella parte alta della classifica.

Partendo dai titoli attualmente in corso su Weekly Shonen Jump, Demon Slayer si fa valere battendo tutti i titoli tranne ONE PIECE e Hunter x Hunter. Questi due avevano una tiratura, rispettivamente, di 41,8 milioni al volume 17 e di 33 milioni al volume 18. Numeri indubbiamente eccezionali, mentre Haikyu!! ha raggiunto i 18 milioni di copie con 18 volumi, My Hero Academia i 15 milioni, Black Clover 6,8 milioni, Ghost Inn - La Locanda di Yuna 3,5 milioni.

La rivalità nei numeri però si intensifica se guardiamo a quei capolavori pubblicati nel secolo scorso su Weekly Shonen Jump. In cima alla lista spicca Yu degli Spettri, forte delle sue 50 milioni di copie stampate al volume 19. Segue poi Dr. Slump di Akira Toriyama con 30 milioni di copie al volume 18. A questo punto, Demon Slayer supera gli altri titoli:

Occhi di Gatto con 20 milioni di copie al volume 18;

Assassination Classroom con 20 milioni di copie al volume 18;

al volume 18; Bleach con 20 milioni di copie al volume 18;

Hikaru no Go con 18,5 milioni di copie al volume 19;

D.Gray-man con 18 milioni di copie al volume 18;

Keiji il Magnifico con 17 milioni di copie al volume 18.

Altri titoli hanno venduto meno come Bakuman, Eyeshield 21 e Toriko, mentre spicca l'assenza di Naruto, un pilastro di Weekly Shonen Jump che però non ha dati individuabili per quel periodo. Però Demon Slayer ha venduto tante altre copie nel corso di questi mesi che avranno sicuramente gonfiato ancora i numeri. Fino a che punto si spingerà il manga di Koyoharu Gotouge prima di concludersi, verosimilmente nel corso di questo 2020?