Demon Slayer conquista la Cina, anche Dororo e My Hero Academia tra gli anime più visti

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha conquistato tre primi posti nelle cinque classifiche stilate da Bilibili, il principale sito di streaming legale a tema anime dell'immenso territorio cinese. Nell'Asia orientale c'era grande attesa per i risultati e a quanto pare, solo uno dei presenti nella top 5 delle serie più viste non è un anime shonen.

Di seguito potete leggere tutte e cinque le classifiche. Vi ricordiamo che ad oggi Bilibili conta circa 35 milioni di utenti registrati, appena 5 milioni in meno di Crunchyroll.

Anime più popolari del 2019

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba My Hero Academia Sword Art Online: Alicization Kaguya-sama: Love is War Dororo (2019)

Anime più visti del 2019

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Rising of the Shield Hero Dororo (2019) Kaguya-sama: Love is War Cautious Hero

Anime con la media voto più alta del 2019

Karakai jozu no Takagi-san stagione 2 (9.9/10) Mob Psycho 100 II (9.9/10) High Score Girl stagione 2 (9.8/10) Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (9.8/10) Kaguya-sama: Love is War (9.8/10)

Anime più discussi del 2019

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Rising of the Shield Hero Arifureta Kaguya-sama: Love is War Carole & Tuesday

Popolari nel 2019

Le Bizzarre Avventure di Jojo Sword Art Online K-On! Inuyasha Nichijou

Ottime notizie per Dororo, il remake dello storico anime autoconclusivo del 1969, che sembrerebbe dunque essere riuscito a ritagliarsi un piccolo spazio nei cuori del pubblico orientale. Tra gli altri, mantengono una buona posizione nelle classifiche Sword Art Online, My Hero Academia e The Rising of the Shield Hero, mentre Kaguya-sama: Love is War è l'unico anime non shonen a festeggiare la presenza in quasi tutte le top 5.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba aggiunge invece un'altra serie di medaglie al suo palmares, dopo la recente vittoria ai Newtype Awards 2019. Per la serie di Studio Ufotable si prevede un'altra scorpacciata di premi durante i Crunchyroll Anime Awards del prossimo 15 febbraio.

E voi cosa ne pensate? Avete visto tutti gli anime in classifica? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui voleste saperne di più sulle avventure di Tanjiro & Co. invece, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.