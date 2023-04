Demon Slayer conquista le classifiche italiane: ecco i risultati dell'ultimo volume

Che Demon Slayer sia stato uno schiacciasassi in Giappone è cosa ben nota. Nel giro di pochissimi mesi, il manga di Koyoharu Gotouge ha macinato numeri enormi, con i tankobon che sono stati venduti a milioni, rivelandosi così uno dei più grandi successi di Shueisha di sempre, se si guarda alla media di vendite per singolo volume.

Questa popolarità ha avuto un riflesso enorme anche sugli altri paesi del mondo e, tra questi, c'è l'Italia. Anche il nostro paese è diventato un consumatore di manga, e infatti tutte le classifiche dei libri più venduti ormai riportano almeno un volume, molto spesso di ONE PIECE oppure dell'opera di Koyoharu Gotouge. Tuttavia, quest'ultima, dopo diversi anni di pubblicazione, è giunta al suo termine naturale. Per l'occasione, Star Comics ha rivelato due edizioni speciali di Demon Slayer. Ormai in fumetteria e in edicola da un po', hanno già fatto registrare risultati eccezionali.

Star Comics ha rivelato che i due volumi di Demon Slayer si sono piazzati in top 3 nella lista dei libri più venduti in Italia dell'ultima settimana. Il primo classificato è l'edizione variant di Demon Slayer, mentre l'edizione regular si è piazzata al terzo posto, subito dopo "Innamorati pazzi" di Felicia Kingsley. Un risultato quindi stratosferico se si sommano le vendite dei due volumi. Non a caso Demon Slayer è stato il manga più venduto del 2022, e in questo momento potrebbe già essere il manga più venduto del 2023, anche se non sono previsti altri volumi della serie principale in programma.

Si tratta quindi di un fenomeno che si è confermato anche nel nostro paese.