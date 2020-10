Demon Slayer continua a crescere: sfondati i 4 milioni col volume 1 e vendite in ascesa

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è stato una macchina inarrestabile per più di un anno. Il franchise ha continuato a vendere tanti prodotti tra cofanetti dell'home video, merchandising di vario genere e, soprattutto, volumi del manga. Già, propri questi ultimi sono andati letteralmente a ruba tanto che la Shueisha è stata costretta a tante ristampe.

Dapprima i volumi di Demon Slayer hanno superato il traguardo del milione di copie vendute, che poi è diventato due milioni fino ad arrivare a tre. Nelle ultime settimane, è stato certificato dall'azienda Oricon che il primo volume di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha superato ufficialmente quota quattro milioni. Gli altri tankobon sono un po' più indietro con i numeri ma non tarderanno ad avvicinarsi, specie se il film programmato per il 16 ottobre darà un'ulteriore spinta.

Ma non è l'unica notizia che ruota intorno alle vendite di Demon Slayer. Come specificato anche dai grafici di ManganiMY che potete trovare in calce, l'arrivo nelle fumetterie del volume 22 di Demon Slayer ha segnato una nuova crescita nel franchise. Infatti in soli tre giorni, unendo i dati di Demon Slayer 22 regular e limited edition, ha fatto ancora meglio del precedente. Non ha però superato un record storico di ONE PIECE; chissà se ci riuscirà con l'ultimo volume, il 23, programmato per dicembre.