Demon Slayer: la copertina del volume 19 mette in copertina Iguro Obanai

Continua la storia del manga scritto da Koyoharu Gotouge per Weekly Shonen Jump. Demon Slayer è ormai avviato verso la conclusione, ma manca ancora diverso materiale da pubblicare con personaggi da approfondire ed eventi da coprire. Il prossimo tankobon in arrivo in Giappone servirà a fare un ulteriore passo in questa direzione.

Il 4 febbraio sarà pubblicato nei negozi giapponesi il volume 19 di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Proseguendo con le metodologie applicate per le copertine precedenti, Koyoharu Gotouge ha messo in copertina il Pilastro della Serpe, Iguro Obanai.

Iguro Obanai è uno dei personaggi finora meno esplorati del mondo di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, ma proprio il tankobon 19 inizierà a lanciare alcune scene dove sarà protagonista. Il titolo sarà "Il battito d'ali di una farfalla", uguale a quello del capitolo 161 che aprirà le storie inserite nel tankobon.

In calce potete osservare la copertina, dove Iguro Obanai viene disegnato in una posa da combattimento. Il personaggio ha colori che passano dal bianco al nero sui vestiti, fatta eccezione per le stringhe viola dei sandali. Spiccano invece, sul volto, gli occhi di colore diverso: il destro arancione e il sinistro verde. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba volume 19 conterrà i capitoli dal 161 al 169.

In Italia, Demon Slayer è pubblicato da Star Comics che sta preparando contenuti speciali per il volume 7, dopo aver annunciato uno Starter Pack che unisce i primi 5 volumi.