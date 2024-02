Demon Slayer, di che cosa parla il film Verso l'Allenamento dei Pilastri?

Ancora una volta, Demon Slayer si è dimostrato un successo. Infatti, anche il nuovo film, intitolato "Demon Slayer - Verso l'Allenamento dei Pilastri", ha avuto un esordio da record al cinema, sintomo del grande seguito che l'opera ha saputo guadagnarsi con gli anni. Ma di cosa parla effettivamente questa nuova pellicola? Attenzione agli spoiler!

Demon Slayer - Verso l'Allenamento dei Pilastri, in arrivo in Italia il 22 febbraio 2024, porterà sullo schermo un riassunto dell'ultima puntata della terza stagione per poi offrirci una gustosa anteprima di cosa ci aspetterà nella quarta stagione dell'anime. Questo perché, dopo una parte iniziale dedicata a riprendere le fila degli ultimi eventi della stagione precedente, verrà proiettato il primo episodio - della durata di un'ora - del prossimo arco narrativo, dedicato appunto all'allenamento dei Pilastri.

Questo tipo di operazione ricorda da vicino quella del film precedente, "Verso il Villaggio di Forgiatori", che serviva a riprendere familiarità con la seconda stagione per introdurci, successivamente, alla terza. Gli appassionati non dovranno dunque lasciarsi sfuggire l'opportunità di vedere questo film, se vorranno dare un'occhiata all'adattamento dei primi momenti di questa saga di transizione, almeno nel manga.

A proposito: Demon Slayer 4 andrà incontro ad un grosso problema, a causa del poco materiale cartaceo a disposizione per completare le canoniche 12 o 13 puntate della stagione, ma siamo fiduciosi che Ufotable possa, ancora una volta, migliorare l'opera originale.

Andrete a vedere il nuovo film di Demon Slayer? O aspetterete con trepidazione la quarta stagione, nella speranza che Demon Slayer sia, per l'ennesima volta, uno degli anime dell'anno? Fatecelo sapere nei commenti.