Demon Slayer, un cosplay accattivante di Mitsuri Kanroji, il Pilastro dell'Amore

Capelli rosa e verdi legati in delle lunghe trecce, occhi color smeraldo e outfit originale: è impossibile non riconoscere la dolce Mitsuri Kanroji, il Pilastro dell'Amore di Demon Slayer. Con la sua personalità vivace e la sua profonda empatia, è uno dei personaggi preferiti dal pubblico, ma sotto la corazza si nasconde una ragazza dal passato difficile.

Dotata di un fisico imponente e una forza fisica a dir poco impressionante, superiore a qualsiasi uomo, Mitsuri è sempre stata evitata dai ragazzi. In cerca di affetto e amore, ha dovuto fare i conti con una realtà che non ha saputo apprezzarla per le sue qualità, ma non ha lasciato che questo la corrompesse. Vediamo insieme questa graziosa ragazza nella rivisitazione originale della cosplayer thevhenix.

In questo cosplay di Mitsuri Kanroji da Demon Slayer, il Pilastro dell'Amore è ritratto in compagnia di Iguro Obanai, il Pilastro della Serpe di cui si innamora nel corso della storia. Dopo essere stata lasciata dal suo ultimo fidanzato proprio per l'immensa forza fisica che ha, decide di unirsi alla Squadra di Ammazzademoni per sconfiggere questi spaventosi esseri sovrannaturali e trovare un uomo che possa accettarla senza fingere di essere qualcun'altra.

Rapidamente, Mitsuri diventa il Pilastro dell'Amore, membro del gruppo più potente di Ammazzademoni in Demon Slayer. Adesso la forza bruta che possiede può essere utilizzata per un bene maggiore e può finalmente sentirsi apprezzata per la sua natura. Giocosa e spensierata, spesso un po' goffa e svampita, dimostra di avere una grande tenacia nei combattimenti.

